Real Madrid : Carlos Ancelotti risque 5 ans de prison

Le coach italien, qui vient de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid, risque une peine de cinq ans de prison. Dans le viseur de la justice espagnole, Carlos Ancelotti est accusé d’évasion fiscale pour plus d’un million d’euros. Une fraude au Trésor public espagnol en 2014 et 2015. Selon les informations du site El Mundo qui dit avoir eu accès aux documents, Ancelotti « était obligé de payer des impôts en Espagne sur l’intégralité du montant reçu. L’Italien a inclus dans ses revenus la rémunération lors de sa première expérience avec le Real Madrid, mais pas les gains des droits à l’image ». Le technicien avait omis de les déclarer. En mars dernier, le parquet de Madrid avait requis quatre ans et neuf mois contre Ancelotti, mais le bureau de l’avocat général de l’État espagnol a légèrement augmenté la peine et l’a fixée à cinq ans. La défense de celui qui vient de gagner sa cinquième Ligue des champions, qui assure avoir reçu de « mauvais conseils » au moment de déclarer ses impôts, demande que la sanction soit revue à la baisse en rappelant que le coach italien a déjà couvert une grande partie de la fraude présumée.