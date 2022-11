Coupe du Monde 2022 : Les Lions Indomptables débutent par une défaite face à la Suisse (1-0)

Au terme d’une rencontre équilibrée, les Suisses s’imposent au final contre le Cameroun grâce à l’unique but d’Embolo dès le début de seconde période. Sur un beau mouvement collectif, Granit Xhaka sert Remo Freuler, le numéro 8 suisse lance Xherdan Shaqiri côté droit qui envoie un centre à ras de terre parfait dans la surface. Embolo est à la réception dans les six mètres et crucifie André Onana, le marquage était totalement absent. (1-0) Les Lions Indomptables n’ont pas su revenir au score malgré plusieurs opportunités en seconde période et devront s’imposer contre la Serbie le 28 novembre pour croire aux 8es de finale. Les Suisses auront eux l’occasion de valider pratiquement l’une des deux premières places contre le Brésil.