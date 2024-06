Convoquée à la gendarmerie : La réaction de Nafissatou Diouf

Le Dr Nafissatou Diouf, ancienne Directrice Générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS), est convoquée à la brigade de recherches. Cette convocation intervient dans le cadre d’une enquête sur des véhicules de la Présidence de la République. En effet, selon les enquêteurs, Dr Diouf figure sur la liste des personnalités qui doivent rendre un véhicule de marque Peugeot 508 appartenant à la Présidence. Cependant, Dr Diouf affirme n’avoir jamais travaillé à la Présidence ni utilisé un véhicule de cette institution. Elle a exprimé sa surprise face à ces accusations. Sur les ondes d’Iradio, Dr Diouf a détaillé les circonstances de cette convocation. Elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme le commandant de brigade de la section de recherches qui lui a posé des questions concernant la possession présumée d’un véhicule Peugeot 508 de la Présidence. Dr Diouf répond qu’elle n’a jamais reçu ni conduit un tel véhicule et a exprimé sa surprise face à cette information. Le commandant lui a ensuite demandé de se présenter à la brigade de recherches. Après avoir consulté son avocat, elle a accepté de recevoir la convocation par WhatsApp et a confirmé sa présence. Dans la source, l’enseignante-chercheure à l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane a réaffirmé son intention de se conformer à la convocation, soulignant « son respect pour la loi et son devoir en tant que citoyenne de la République ». Elle a toutefois exprimé ses regrets face à ce qu’elle considère comme un amalgame et un acharnement injustifié de certaines personnes, tout en espérant qu’il s’agit d’une erreur. Néanmoins, elle déclare être déterminée à coopérer pleinement avec les autorités pour clarifier cette situation.