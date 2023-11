Conséquence du conflit Israël-Hamas : une hausse de 6% du cours du pétrole (Banque mondiale)

Les cours du pétrole ont augmenté de 6% depuis le début du conflit au Moyen-Orient, estime la Banque mondiale dans son dernier rapport »Commodity Markets Outlook », ajoutant qu’‘’une escalade du conflit en cours » dans cette partie du monde, « qui vient s’ajouter aux bouleversements causés par l’invasion russe de l’Ukraine, risque d’entraîner les marchés mondiaux des matières premières en terrain inconnu’’. ‘’Les cours du pétrole ont augmenté de 6 % environ depuis le début du conflit, tandis que les prix des produits agricoles, de la plupart des métaux et des autres matières premières ont à peine bougé’’, lit-on dans le document. Les turbulences sur les marchés de l’énergie pourraient aggraver l’insécurité alimentaire, alerte la Banque mondiale. En effet, ‘’un choc pétrolier sévère aggraverait l’inflation des prix alimentaires, qui est déjà élevée dans de nombreux pays en développement’’, poursuit-elle. ‘’Fin 2022, plus de 700 millions de personnes étaient sous-alimentées, soit près d’un dixième de la population mondiale. Une escalade du conflit intensifierait l’insécurité alimentaire, non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier’’, avertit le rapport Commodity Markets Outlook. Une crainte que partage Ayhan Kose, chef adjoint et directeur de la cellule Perspectives à la Banque mondiale, cité dans le document consulté par l’APS. ‘’La hausse des cours du pétrole, quand elle se maintient, se traduit inévitablement par une augmentation du prix des denrées alimentaires’’, explique-t-il. ‘’Si le conflit s’intensifie, les responsables des pays en développement devront prendre des mesures pour gérer une hausse potentielle de l’inflation globale’’, prévient le rapport. Il estime par ailleurs que, ‘’compte tenu du risque d’aggravation de l’insécurité alimentaire, les gouvernements devraient éviter les restrictions commerciales telles que les interdictions d’exportation de denrées et d’engrais’’.