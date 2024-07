Conseil des ministres : Mamadou Lamine Diouf n’est plus le consul général du Sénégal à Milan

Fin de mission pour Mamadou Lamine Diouf au consulat général du Sénégal à Milan, ce mercredi 31 juillet. C’est le concerné lui-même qui l’a fait savoir dans une note d’au revoir adressée à la communauté sénégalaise basée en Italie. «J'ai l'honneur de vous informer que suite à la décision ministérielle mettant fin à ma mission de consul général du Sénégal à Milan auprès de la République italienne, je quitte mes fonctions de consul général le 31 août 2024. Je vous remercie chaleureusement de l'excellente collaboration, de l'amitié et du soutien reçu durant toute ma mission, tant sur le plan professionnel que personnel. Je saisis cette occasion pour témoigner le grand plaisir que j'ai eu à travailler avec vous et pour vous exprimer toute mon appréciation et l'estime à mon égard », a écrit Mamadou Lamine Diouf. L’identité de son remplaçant sera certainement connue lors de la publication du communiqué de la réunion hebdomadaire des ministres tenue ce jour au palais de la République.