Condoléances à Yoff : Le président Diomaye Faye s’incline devant la mémoire du Khalife général des Layènes

e Chef de l’État a salué la mémoire d’un guide spirituel d’une grande envergure, dont l’engagement constant en faveur de la paix, de la foi et de l’unité nationale a durablement marqué le paysage religieux et social du Sénégal.



À cette occasion, le président Diomaye Faye a également adressé ses prières et son soutien au nouveau Khalife général, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles responsabilités.



Il a réaffirmé, par ailleurs, l’attachement indéfectible de la République au dialogue et à la coopération avec les foyers religieux, piliers essentiels de la cohésion nationale.