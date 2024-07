Concours général 2024 : Le président de la République annonce un programme de recrutement d'enseignants

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, préside la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2024 au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dans son discours d'usage, le chef de l’État a félicité les lauréats et remercié les partenaires, avant d'annoncer une bonne nouvelle qui va soulager les acteurs du secteur de l'éducation. En effet, il a révélé un programme de recrutement spécial d'enseignants à l'horizon 2030, afin de combler le déficit d'enseignants et d'éliminer les classes multigrades. Le président Diomaye estime que le thème de cette édition qui porte sur "Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale" est d'une pertinence particulière, car permettant de repenser profondément le système éducatif sénégalais à travers le développement du numérique et l'introduction des langues nationales dans les écoles.