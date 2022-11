Concours d’agrégation, CAMES 2022 : La ministre de la Santé magnifie les excellents résultats du Sénégal

Marie Khémesse Ngom Ndiaye s’est réjouie des résultats probants obtenus par le Sénégal, notamment dans les sections Médecine, Pharmacie et Odonto-Stomatologie. Voici l’intégralité de son message. “Je tiens à exprimer toute ma fierté, fière surtout de ces praticiens qui ont réussi avec brio au concours d’agrégation de cette année 2022. Ces brillants et plaisants résultats sont devenus presque une tradition. En réalisant un carton plein, les lauréats ont porté haut le drapeau national. Je les félicite vivement. À ces félicitations, j’associe les enseignants émérites et leurs équipes qui ont assuré un encadrement rapproché et de qualité. Tous nos remerciements distingués pour l'engagement et la détermination des uns et des autres.”