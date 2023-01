Cité dans le livre de Cheikh Yérim Seck : Capitaine Touré compte traîner l’auteur en justice

Le tout nouveau livre de Cheikh Yérim Seck va occuper l’espace public les tous prochains jours. Beaucoup de personnes publiques y sont citées. Certains en bien et d’autres sur de bonnes pages. Capitaine, pour ce qui le concerne, les notes de Yérim ne sont pas si bonnes et le concerné annonce une plainte le moment venu. J’ai lu avec surprise quelques extraits du nouveau livre de monsieur Cheikh Yerim Seck, dont je m’abstiens de citer le titre, notamment les pages 186 et 187, dans lesquelles il m’accuse de faits graves », fait savoir l’ex capitaine de la gendarmerie. Il ajoute : « Ces déclarations sont inexactes et scandaleuses et témoignent d’une étroitesse d’esprit de la part de quelqu’un qui bénéficie malheureusement d’une grande audience ». « Le temps opportun nous nous réserverons cette fois, le droit de saisir les juridictions compétentes pour permettre à monsieur Seck de fournir la preuve de ses déclarations que je considère mensongères d’ores et déjà », menace Seydina Oumar Touré.