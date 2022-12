Chez le Doyen des juges : Capitaine Touré campe sur sa position et enfonce l’ex procureur

Seydina Oumar Touré alias Capitaine Touré, entendu lundi 12 décembre, par le Doyen des juges, dans l’affaire Sweet Beauté, n’a pas varié dans ses déclarations. Le dossier de viol présumé opposant Adji Sarr, accusatrice et favorable à un procès public, à Ousmane Sonko, qui parle de complot contre sa candidature en 2024, avance à grands pas. Seydina Oumar Touré, de passage lundi au 1er cabinet, a maintenu devant le juge-instructeur, Maham Diallo, ses déclarations. Au-delà, rapporte Libération, l’ex Capitaine de la gendarmerie nationale, le premier à entendre Adji Sarr après le dépôt de sa plainte, a mis en cause la conduite de l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Le Doyen des juges qui poursuit ses instructions, va entendre, aujourd’hui mardi, le guide religieux de Adji Sarr, Mc Niasse. Et une certaine Madame Tall, ancienne patronne de la masseuse, se prépare. En attendant, le Doyen des juges a adressé une réquisition à la Sûreté urbaine pour disposer du carnet des déclarations faites le jour où Adji Sarr a déposé plainte. Une autre déposition a été aussi à l’ex Cto.