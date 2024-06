Cherté des écoles privées : La décision importante du président Bassirou Diomaye Faye

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur des réformes cruciales dans le secteur de l’éducation, annonçant des mesures de réglementation à différents niveaux. Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné « l’urgence de réguler l’implantation, l’ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés exerçant sur autorisation de l’État ». Cette déclaration intervient dans un contexte où la prolifération des écoles privées suscite des préoccupations quant à leur conformité aux normes éducatives et à leur accessibilité. En outre, le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de mettre en place une réglementation rigoureuse concernant les « tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés ». Cette mesure vise à garantir une équité tarifaire et à éviter les abus qui pourraient priver certains élèves d’un accès à une éducation de qualité en raison de coûts prohibitifs.