Chelsea nomme Enzo Maresca pour succéder à Mauricio Pochettino

Après avoir limogé Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, Chelsea devait donc trouver un nouveau coach pour l’exercice 2024/2025. Celui-ci est tout trouvé et se nomme Enzo Maresca. Une saison difficile pour Chelsea, cela commence à devenir récurrent. Douzièmes lors du précédent exercice, les Blues ont longuement traîné en milieu de tableau. Trouvant finalement leur rythme en fin de saison et bien aidés par leur nouveau patron Cole Palmer, les Blues ont réussi à arracher la sixième place qui leur permet de participer à la prochaine édition de la Ligue Europa Conference. Un joli rattrapage pour le club londonien qui n’aura pas suffit pour garder Mauricio Pochettino. Remercié pour avoir terminé hors du top 4 qui était l’objectif initial du club basé à Stamford Bridge, le technicien argentin laissé un vide et pour le combler, un candidat a vite émergé. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et débauché l’été dernier par Leicester afin d’aider le club à remonter en Premier League, Enzo Maresca (44 ans), s’est montré digne du projet. Pour sa seconde expérience en tant que numéro un après un passage peu concluant à Parme, il a magnifié les Foxes. Réussissant sa mission en faisant remonter Leicester dans l’élite anglaise, Enzo Maresca a vu sa cote monter et Chelsea se positionner. Leicester ne s’est pas opposé à son départ et c’est ainsi qu’il débarque à Chelsea pour 5 ans et un montant d’environ 12 millions d’euros qui fera du bien au promu Leicester. Adepte du jeu de possession et assez à l’aise avec les jeunes éléments, il a de quoi s’amuser du côté des Blues avec un projet qui se veut long-termiste. Il devra néanmoins vite convaincre puisque Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard et Mauricio Pochettino n’auront pas réussi. «Le Chelsea Football Club est heureux d’annoncer la nomination d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine. L’Italien prendra ses fonctions le 1er juillet 2024 dans le cadre d’un contrat de cinq ans, avec une option d’une année supplémentaire», peut-on lire dans un communiqué.