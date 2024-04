Changement à la présidence sénégalaise : un nouveau visage à l’aide de camp

La présidence de la République du Sénégal voit son staff évoluer avec l’arrivée du colonel Pape Birane Dièye en tant qu’aide de camp du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette nomination, annoncée par la direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises, marque le départ du général Meissa Cellé Ndiaye de ce poste-clé. Le parcours du colonel Dièye, enrichi d’expériences variées, témoigne de sa contribution significative au sein de l’armée sénégalaise. Diplômé du Prytanée militaire de Saint-Louis et de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en France, il a également dirigé le Prytanée militaire de Saint-Louis et le 12e Bataillon d’instruction Dakar-Bango. Cet officier supérieur a accumulé une série de responsabilités au sein de l’état-major général des armées sénégalaises, dont la position stratégique de chef de cabinet du chef d’état-major général des armées avant d’accéder à son nouveau rôle.