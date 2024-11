Chambre de jugement financier : Les premières affaires renvoyées au 26 novembre

La Chambre de jugement financier a pris ses marques. Les audiences publiques se sont ouvertes ce matin, au tribunal de Grande Instance hors Classe de Dakar (TIG). Ce premier procès a été présidé par le Président du collège des juges du pool judiciaire financier, Idrissa Diarra. Le parquet financier a été représenté par le procureur de la République Ibrahima Faye. Deux affaires ont été évoquées avant d’être renvoyées à la demande des avocats. La première affaire concerne M. Niass. Il est poursuivi pour abus de confiance, portant sur 35 000 000 FCFA. Il a plus de 10 plaignants. Son dossier a été renvoyé à la demande de son avocat, Me Ibamar Diop. La défense a argué qu’elle vient de recevoir le dossier. Elle a demandé au juge de renvoyer l’affaire afin lui permettre de mieux préparer la défense de son client. Le parquet n’a fait aucune observation à la requête. Le juge a renvoyé le dossier pour l’audience du 26 novembre 2024. La seconde affaire porte sur une histoire de mise en circulation de billets de banque. Les personnes mis en cause sont S. Diouf et L. Wade. Il leur est reproché d’avoir détenu un paquet contenant 375 de coupures faux billets de 100 dollars soit environ 23 101 303 FCFA. Le prévenu L. Wade a demandé le renvoi pour constituer un autre conseil pour sa défense.