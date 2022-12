Cagnotte pour Nitdoff: L’objectif fixé à 2 millions de FCFA déjà dépassé en moins d’une heure

Encore une cagnotte lancée par la Mafia Kacc-Kacc. Cette fois-ci, c’est pour apporter leur soutien à l’artiste Mor Tallah Gueye alias Nitdoff, originaire de Louga. En effet, le Préfet de Dakar annulé le concert de l’artiste dénommé Show of the year qui devait se tenir ce samedi 17 décembre au stade Iba Mar Diop, à Dakar, pour des «raisons de sécurité». Sur ce, les organisateurs ont fixé la somme à 2 millions de FCFA qui a été enregistrée, en moins d’heure de temps. Actuellement, avec près de 1300 participants, la cagnotte a atteint plus de 3,5 millions de FCFA. Certains, trouvant le montant de l’objectif minime, souhaitent placer la barre à 20 millions de FCFA. «NitDoff est un artiste engagé mais il victime d’un harcèlement de la part de l’État du Sénégal. Qui, à travers le préfet de Dakar vient de franchir une étape en sabotant la 12ème édition du Show Of The Year en lui refusant l'autorisation à la derniere minute», souligne la Mafia Kacc-Kacc sur la plateforme de la cagnotte.