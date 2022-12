CONSEIL MONDIAL DE L’EAU: Docteur Papa Samba Diop de l'Onas nouveau gouverneur

Le docteur Papa Samba Diop a été porté à la tête du Conseil mondial de l’eau (Cme). Cette élection honore le Sénégal qui fait figure de bon élève pour ses efforts de renforcement de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Cette élection a eu lieu à Paris. Le Conseiller technique en charge du développement et des relations internationales de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) s’est présenté dans le collège 2, réservé aux gouvernements et organisations gouvernementales. « Le comité électoral présidé par Mamadou Dia a permis d'élire les 35 gouverneurs du Cme pour un mandat de trois ans. C'est une nouvelle reconnaissance de l'expertise sénégalaise dans le domaine de l'eau. Mamadou Dia, gouverneur sortant au titre d'Aquafed après deux mandats, sera désormais gouverneur honoraire », lit-on dans une note. Pour rappel, le docteur Papa Samba Diop est l’actuel président du Conseil scientifique et technique de l’Association africaine de l’Eau. Il a été aussi membre du comité scientifique du 9ème Forum mondial de l’Eau organisé à Dakar au mois de mars dernier.