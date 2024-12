CDC : la CGIS change de nom !

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) informe ses partenaires institutionnels, ses clients et le public que la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS) SA porte désormais le nom de CDC-HABITAT, filiale immobilière de la CDC. Un Positionnement Stratégique Renforcé CDC-HABITAT devient le bras opérationnel de la CDC pour la gestion des actifs immobiliers, avec pour mission principale : Construire et commercialiser des logements accessibles et de standing, en répondant aux besoins du marché sénégalais. Offrir des produits et services à forte valeur ajoutée, pour transformer la politique de logement au Sénégal, conformément aux orientations des hautes autorités. Votre Partenaire de Confiance dans l’Immobilier CDC-HABITAT se positionne comme un interlocuteur clé sur toute la chaîne de valeur immobilière, de la conception à la livraison et la gestion d'actifs. La filiale est prête à accompagner tous les acteurs du secteur avec professionnalisme et engagement. 📍 Adresse : CDC-HABITAT vous accueille à son siège situé à FANN Résidence, rue FN10 x FN11, Dakar, Sénégal. 📞 Contact : +221 33 824 87 87 📧 Email : contact@cdc-habitat.sn 🌐 Site Web : www.cdc-habitat.sn CDC-HABITAT : Une vision pour des logements décents et durables au service de tous.