CAN U23 : Les huit nations qualifiées son désormais connues

Le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, l’Égypte, le Maroc, le Niger et le Mali sont qualifiés à la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans qui se tiendra du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. La CAN U23, qui se tient tous les quatre ans, est une compétition organisée par la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2011. Le Maroc a accueilli la première édition remportée par le Gabon. Les tournois suivants ont été remportés respectivement par le Nigéria et l’Egypte. Comme lors de l’édition précédente, le Sénégal ne participera à la CAN 2023, éliminé, hier mardi, par le Mali (3-0, après un 3-1 à l’aller). Les Lionceaux olympiques ont pris part aux éditions de 2011 et 2015. Les trois premières équipes de la compétition seront qualifiées automatiquement aux Jeux olympiques de Paris 2024.