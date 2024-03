CAN 2025 : tout sur les nations qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires

Après la manche aller disputée la semaine dernier, le tour préliminaire retour des éliminatoires de la CAN 2025 était au programme ce mardi. On connaît les quatre nations qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires. Malgré des conditions de préparation particulièrement difficiles et des relations par moment tendues entre la Fédération et le sélectionneur Kevin Nicaise, le Tchad a validé sa qualification en s'imposant à nouveau contre l'Île Maurice (2-1), cette fois sur le terrain de son adversaire. Hiver (74e) et Hissein (90e+10e) ont permis aux Sao de valider leur billet après avoir tremblé suite à l'ouverture du score du club M par Villeneuve (45e+2), qui avait remis les deux équipes à égalité sur les deux manches. Après avoir fait le plus dur en s'imposant à l'extérieur à l'aller, l'Eswatini et le Liberia n'ont pas forcé au retour pour se qualifier. La première a partagé les points “à domicile” (en Afrique du Sud) contre la Somalie, sortie avec les honneurs après avoir remonté un handicap de deux buts en fin de partie (2-2). De leur côté, les Lone Stars ont buté sur Djibouti (0-0) à Monrovia. Enfin, le Soudan du Sud s'est emparé du dernier billet sans battre Sao Tomé et Principe mais en profitant de la règle du but à l'extérieur. Ces 4 sélections rejoignent les 44 nations africaines les mieux classées au classement FIFA, qui étaient exemptés de premier tour. La Confédération africaine de football (CAF) annoncera prochainement la date du tirage au sort de la phase de groupes des qualifications. Les résultats du tour préliminaire aller des éliminatoires de la CAN 2025 En gras les qualifiés; entre parenthèses, le score de l'aller Eswatini 2-2 Somalie (3-0) Maurice 1-2 Tchad (0-1) Liberia 0-0 Djibouti (2-0) Soudan du Sud 0-0 Sao Tomé-et-Principe (1-1) Avec Afrikfoot