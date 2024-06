C’est officiel: Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid!

L’interminable feuilleton a pris fin: après plus de sept ans de rumeurs et de convoitises, la star du football français Kylian Mbappé s’est officiellement engagé lundi pour cinq ans avec le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis l’enfance. Dans un communiqué attendu toute la journée par la presse du monde entier, le Real Madrid a officialisé l’arrivée «pour les cinq prochaines saisons» de son nouveau «Galactique», priorité du géant espagnol qui tente depuis plusieurs années d’arracher à Paris et à la France sa superstar. Les champions d’Europe «renforcent leur équipe avec une star mondiale, qui a réalisé sa meilleure saison avec le PSG (44 buts) et a été le meilleur buteur des six derniers championnats de France», écrit le club merengue sur son site internet.