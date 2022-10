Bras de fer entre le directeur et le personnel de l’hôpital de Ourossogui : And Gueusseum entre dans la danse

Au niveau du centre hospitalier régional de Ourossogui, le courant ne passe plus entre le directeur de l’établissement sanitaire et le personnel soignant. Selon les informations d’iRadio, l’Union régionale de Sutsas est entrée dans la danse pour dénoncer une augmentation abusive des primes du directeur du centre hospitalier régional. Mballo Dia Thiam, qui a pris part à la marche de contestation, fustige également les menaces dont certains agents de santé seraient victimes. Pour le secrétaire général, ils ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à des camarades qui ont lutté depuis longtemps sans obtenir gain de cause. Alors que les choses ne sont pas faites de manière équitable et éthique. C’est la raison pour laquelle ils ont tenu à intensifier le combat, dans ce neuvième plan d’action, dans la mesure où certains de leurs camarades ont été embarqués par la gendarmerie, alors qu’ils tenaient un sit-in. Donc, «trop, c’est trop», peste-t-il, avant de dicter à ses camarades de procéder à la généralisation des mesures, à savoir «la rétention de l’information sanitaire et le boycott des programmes, le boycott au niveau national de toutes les supervisions, de toutes les réunions de coordination, de toutes les sessions de formation et l’abandon de tous les programmes, à l’exception du Programme élargi de vaccination».