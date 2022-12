Braquage meurtrier au marché de Mbour : Le maire s'incline devant la mémoire des disparus

L’édile de la ville de Mbour, Issa Sall a exprimé sa compassion aux familles des personnes qui ont perdu la vie lors de la fusillade survenue dans un marché à Mbour, le samedi 10 décembre 2022. Le maire de la ville s'est incliné devant la mémoire des disparus. "Je suis très peiné par les événements douloureux survenus au marché central de Mbour, occasionnant la mort de deux individus et trois blessés. L'assaillant a été appréhendé par les services de police et l'enquête suit son cours", a écrit l'édile sur sa page Facebook. Au nom de la commune de Mbour, poursuit-il, je m'incline devant la mémoire des disparus et je présente aux familles éplorées, mes sincères condoléances. Je souhaite également un prompt rétablissement à tous les blessés. Plus jamais ça !.