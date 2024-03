Boxe : Francis Ngannou réagit à sa défaite par K.O contre Anthony Joshua

Les Arts Martiaux Mixtes (MMA), ce n’est pas la boxe. Francis Ngannou l’apprend peut-être à ses dépens depuis quelques mois. Après avoir été battu par le colosse anglais Tyson Fury le 28 octobre 2023, le Camerounais a encore courbé l’échine devant une autre superstar du noble art : Anthony Joshua. Si on pouvait qualifier l’échec face à Fury de défaite honorable, tant l’ex-star du MMA a secoué son adversaire, il est difficile d’en dire autant de son combat d’hier vendredi 08 mars 2024 au Kingdom Arena de Riyad. « Aujourd’hui était un mauvais jour, mais demain sera un autre jour » Le Camerounais a été envoyé au tapis au premier round avant d’y retourner au second round, pour ne plus se relever. Anthony Joshua, signait ainsi une victoire par K.O face au Predator. A la fin du combat, Francis Ngannou a réagi à sa défaite, dans un message adressé à ses fans sur X (ex-Twitter). « Désolé les gars, je vous ai tous laissé tomber. Aujourd’hui était un mauvais jour, mais demain sera un autre jour. Merci à tous pour votre amour », a écrit le Camerounais. Notons que le combat s’est déroulé sous les yeux de Cristiano Ronaldo, son grand fan, et de José Mourinho, le célèbre coach portugais.