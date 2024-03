Boulaye Dia évoque “la grosse concurrence” en sélection

L’attaquant sénégalais Boulaye Dia, en difficulté dans son club de la Salernitana (Italie), se dit conscient des efforts à faire pour rester dans le groupe de la sélection nationale où la concurrence est rude. ”Je pense qu’il faut s’imposer parce qu’on a une grosse concurrence”, et pas seulement en attaque, a-t-il confié à l’APS, à l’issue de la victoire du Sénégal aux dépens du Gabon, pour le compte d’une rencontre amicale internationale jouée vendredi au stade de La Licorne, à Amiens, en France. “Il faut rester dans la sélection et faire nos matchs. On est le Sénégal et on reste l’une des meilleures équipes d’Afrique”, a indiqué Boulaye Dia, en conflit ouvert avec son club depuis le début de la saison et écarté du groupe. L’ancien joueur de Villarreal (Espagne), qui n’a plus joué avec son club depuis le 24 février dernier, a profité de la rencontre face au Gabon pour retrouver le terrain. Entré à la 64ème minute, il est impliqué sur le 3ème but sénégalais, inscrit par Sadio Mané (90+3). L’attaquant Boulaye Dia, comme les autres cadres de la Tanière des Lions, s’est lui aussi réjoui de la prestation des jeunes convoqués pour la première fois avec la sélection A. ”Ils ont beaucoup de talent, et cela s’est confirmé aujourd’hui, vu leur belle prestation […] C’est un maillot qui est lourd mais c’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme qu’on le porte pour défendre la nation. Ils ont montré qu’ils avaient de la qualité”, a-t-il dit. L’équipe nationale du Sénégal a dominé le Gabon sur le score de trois buts à zéro, lors de cette rencontre amicale internationale. Le premier but sénégalais a été marqué contre son camp par le défenseur gabonais Appindagoye Aaron à la 12e mn de jeu. Le latéral Mikayil Ngor Faye du Barça B (Espagne), titularisé pour la première fois en équipe nationale, a doublé la mise, un peu avant la mi-temps, sur une frappe d’une trentaine de mètre. Le troisième but sénégalais est l’œuvre de Sadio Mané dans les ultimes minutes de la rencontre, la star sénégalaise parachevant ainsi la domination sénégalaise.