Boubacar Camara s’engage à faire de Mbour la 15ème région du Sénégal

Boubacar Camara, candidat de la coalition “Kamah 2024”, a promis de procéder à un nouveau découpage administratif pour faire de Mbour la 15ème région du Sénégal, s’il obtient la confiance des électeurs sénégalais, à l’issue du scrutin de la présidentielle du 24 mars 2024. ‘’Nous voulons faire de Mbour la 15ème région du Sénégal. (…) nous allons prendre un nouveau découpage, parce que les potentialités de Mbour s’y prêtent’’, a-t-il dit lors d’une tournée sur la Petite Côte. Boubacar Camara a aussi affiché sa ferme volonté de ‘’transformer radicalement Mbour sur le plan économique et administratif’’. ‘’Sur le plan économique, nous allons faire de sorte que les deux mamelles de Mbour, la pêche et le tourisme, soient le poumon de son développement’’, a-t-il souligné. En dehors cela, a poursuivi M. Camara, ‘’d’autres infrastructures sportives, olympiques seront érigées, pour que Mbour respire comme ça devait se faire bien avant’’. Pour le secteur de la pêche, le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars a annoncé une batterie de mesures. ‘’Nous allons remettre en cause les accords de pêche, faire la certification des réserves, réorganiser le repos pour que les poissons reviennent’’, a-t-il promis, ajoutant qu’il va renforcer la surveillance et bâtir d’autres chemins de financement sur la pêche. Pour le secteur du tourisme, il s’est engagé à “rationaliser le tourisme” et à ”élargir les produits touristiques pour attirer plus de touristes’’.