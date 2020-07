Booba montre la conversation privée qu’il a eu avec la femme de Gims

Le rappeur originaire du 92 aime faire parler de lui. Malgré le peu de productivité au point de vue musical, le Duc reste omniprésent sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il utilise régulièrement son compte Instagram pour clasher ses rivaux. En quelques jours, l’artiste s’est attaqué à Kaaris, Franglish et Gims. En clash contre le rappeur de la Sexion Depuis quelques années, les deux artistes s’attaquent à travers les réseaux sociaux. Pourtant, rien ne prédestinait une relation conflictuelles entre eux. En effet, au début des années 2010, Gims et Booba s’entendaient plutôt bien, ils s’envoyaient des messages de respect à travers des médias. En 2013, B2O avait même invité le leader de la Sexion d’Assaut sur le titre Longueur d’avance, extrait de Futur 2.0. L’origine de leur clash provient d’un reportage de M6 concernant les achats de streaming. Dans ce dernier, Gims avait accepté de témoigner et de révéler de gros noms. Mais la vidéo n’a jamais été diffusée et des soupçons se sont installés autour de Booba. Le rappeur du 92 a reproché à Meugui d’avoir laissé un doute. Aujourd’hui, rien ne va plus entre les deux rappeurs. A tel point que le rappeur du 92 s’attaque à la femme de Meugui. Il y a quelques jours, B2O avait déjà partagé une photo provenant du compte Insta de la jeune femme, en train de tirer au fusil à lunette. Il a rajouté en commentaire : « Oh p*tain ça tire à balles réelles ».

Booba s’en prend encore à la femme de Gims

Ce jeudi 9 juillet, Booba a décidé de récidiver avec Gims et sa femme. L’interprète de Boulbi a dévoilé dans sa story Insta les messages qu’il a envoyé à la jeune femme. Après le premier message « J’attend des excuses Damba ! », il a ensuite rajouté « On attend » puis « Tu peux m’envoyer des t-shirts I’M NOT A RAPPER ? ». Sur ce dernier message, il fait référence à la marque que le couple met en avant depuis plusieurs mois.

Il faut croire qu’à présent, le leader de la Sexion d’Assaut est devenu la cible prioritaire de B2O. Depuis le retour fracassant de Kaaris, Booba a décidé de s’en prendre à Gims.

