Booba mis en examen pour cyberharcèlement

Le rappeur Booba a été interrogé lundi par un juge d'instruction et mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de l'influenceuse Magali Berdah, ont indiqué des sources proches du dossier à l'AFP. Cette mise en examen fait suite à de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques. L'artiste se défend, se présentant plutôt comme "un lanceur d'alerte" agissant contre "les influvoleurs