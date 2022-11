Bisbilles entre Ndèye Dimet Ndao et Fatou Abdou Ndiaye : Le juge a tranché

Le torchon brûle entre Ndèye Dimet Ndao et Fatou Abdou Ndiaye, les deux journalistes coprésentatrices de l'émission phare de la SenT, "S'en Show". Leur différend a été réglé devant le juge, à la suite d’une plainte de la première nommée qui poursuit sa collègue pour diffamation et injures publiques. L'affaire a été jugée, ce jeudi, devant la Chambre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar. L'accusée, Fatou Abdou Ndiaye, a été condamnée à 15 jours de prison avec sursis et devra verser 250 000 F Cfa en guise de réparation, avec contrainte par corps à la prévenue qui ne s’est pas présentée à l’audience. D'après les témoignages, Ndèye Dimet a poursuivi en justice sa collègue pour avoir tenu des propos alléguant sa "folie", dans le groupe WhatsApp la SenTv.