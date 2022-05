Biennale des arts : La Gare de Dakar se métamorphose en Sultanat du jazz

Pour ne pas déroger au thème de cette quatorzième édition de la Biennale qui est la forge, le quartier de la Place du Tirailleur va accueillir un évènement musical symbolisant la fusion des cultures et musiques du continent Africain.



Imposant bâtiment flambant neuf, la gare ferroviaire du TER de Dakar sera parée de ses plus beaux atours au soir du samedi 28 mai 2022, pour un voyage musical de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord, en passant par l'Afrique de l'Est et l'Éthiopie.



Le splendide parvis de la gare de Dakar résonnera donc aux sons de l'afro jazz et du hip hop, avec la présence d'invités de marque et un cachet spécial ambiance d'Orient.



Cette première édition inédite sera l'occasion pour le célèbre bassiste compositeur Alune Wade (surnommé le Marcus Miller Sénégalais) de présenter son 5e album intitulé "Sultan". Il sera accompagné des artistes Mounir Troudi (voix), Nada Mahmoud (guitare oud), Melissa Hié (percussions) et Salah Barka (stylisme). Le groupe mythique Daara J va également rejoindre l'artiste sur scène, pour un épique boeuf musical de jazz et hip hop.



Plongés dans un décor, des saveurs et senteurs d'Orient, les invités privilégiés de ce live show pourront se délecter de jazz fusion, dans une ambiance feutrée et parsemée de lanternes, de tapis de sol, de poufs moelleux et de dromadaires.



Placé sous le haut patronage du Chef de l'État, le live show de la gare est le premier évènement du genre. La gare du TER, patrimoine culturel et bijou architectural posant le premier acte dans la vision de transport moderne de la quatrième République, a été choisi comme lieu symbolique pour sonner le départ du périple musical.



De belles surprises attendent également toutes les invitées, qui seront célébrées au cours d'un morceau intitulé "Saba's Journey", en hommage à la Reine de Saba.



A tous les épicuriens et amateurs de jazz, le live show de la gare est dès à présent, le rendez-vous en marge de la Biennale que vous ne voudriez manquer sous aucun prétexte.



Le musicien Alune Wade a été sélectionné pour se produire à l'ouverture de la Biennale, le 19 mai au Grand Théâtre, sous la présence effective de SEM Macky Sall, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentants des secteurs public et privé. Il sera le 28 mai au live show de la gare, le 29 mai au village de la Biennale et le 4 juin au Festival de Jazz de Saint-Louis. Il entamera ensuite une tournée dans la sous-région et à l'international.















Le Comité D'organisation