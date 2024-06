Belgique: plusieurs victimes dans une fusillade à Bruxelles

L’attaque est survenue dans un quartier connu comme étant l’un des points sensibles du trafic de drogue de la capitale belge. Deux personnes ont été tuées par arme à feu, et deux autres grièvement blessées, dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de la gare du Midi à Bruxelles, a indiqué un porte-parole de la police. Les tirs se sont produits entre 1 heure et 2 heures «aux alentours d'un café» de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, a précisé la même source. Le ou les suspects sont en fuite. Outre les deux tués, il y a eu trois blessés, dont deux pour lesquels le pronostic vital est engagé. L'état du troisième a pu être «stabilisé», toujours selon le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. Ce quartier a été identifié cette année par les autorités de la région de Bruxelles comme un des «hot spots» du trafic de drogue, parmi une quinzaine au total sur les 19 communes de la capitale. Mais à ce stade la police a refusé d'établir un lien avec cette problématique. Hausse des violences armées Le parquet n'était pas joignable dans l'immédiat, et devait s'exprimer plus tard dans la journée selon le porte-parole de la police. Depuis plusieurs années, la Belgique observe une augmentation des violences armées liées à la rivalité entre réseaux de trafiquants de drogue. Des fusillades en pleine rue se produisent à la fois à Bruxelles et à Anvers, dont le port est devenu la première voie d'accès en Europe de la cocaïne importée illégalement d'Amérique du Sud.