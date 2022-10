Baye faal tué à Mbacké: La famille du berger incriminé présente ses excuses et appelle au calme

Après le meurtre commis sur un jeune Baye Faal dans la commune de Nghaye, le khalife de cette communauté avait appelé au calme hier tout en réclamant la lumière. La famille du présumé tueur a emboîté le pas à Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le chef du village de Gorété a présenté les condoléances de tous les habitants de cette localité auprès au guide des mourides Serigne Mountakha Mbacké, au khalife général des Baye faal et à la famille du Baye Faal éplorée. Face à la presse, Adama Ka a regretté les faits en déclarant que c'est leur fils qui a été tué par un membre de leur famille. Le chef de village a aussi appelé au calme et à la sérénité. " Les bergers et les Baye faal partagent cette localité. Nous voulons raffermir nos liens qui existent depuis longtemps", a-t-il déclaré devant une bonne partie des populations.