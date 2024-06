Bassirou Diomaye Faye appelle à faire de la journée nationale de nettoiement ”un défi permanent”

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé samedi les sénégalais, à faire de la journée nationale de nettoiement, ”un défi permanent” et un ”comportement à imprimer” dans nos habitudes collectives. ”La journée nationale de nettoiement, c’est un défi permanent, c’est un comportement que nous cherchons à imprimer dans nos habitudes collectives et nous devons tous où que nous soyons, nous sentir concernés” a-t-il dit, lors du lancement officiel de la première édition de cette journée de nettoiement (set-setal), à Thiaroye Gare, dans la banlieue de Dakar. ”Je voudrais appeler les sénégalais à ne pas faire de cette journée nationale de nettoiement, une journée circonstancielle”, a-t-il exhorté. ”On a appelé au +Jumbanti+ , au redressement , cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié”, a-t-il fait valoir. La première édition de la journée d’investissement humain centrée autour de la question des inondations veut faire en sorte que la communauté s’approprie cette initiative et puisse participer activement avec les structures concernées de l’Etat à la gestion et la prévention des inondations. Le président de la République a invité chaque sénégalais à faire de l’assainissement et de l’hygiène, une affaire de tous. ”L’assainissement doit être l’affaire de tous, l’hygiène et la propreté doivent être aussi l’affaire de tous”, a-t-il lancé. ”Nous devons l’intérioriser dans nos comportements au quotidien, éviter de salir et quand nous constatons que c’est insalubre, penser à nettoyer”, a-t-il appelé, relevant qu’ ”il y va de notre santé et de notre bien-être”. Bassirou Diomaye Faye a rappelé le caractère historique de Thiaroye Gare et la nécessité de préserver ce site qui a accueilli, la cérémonie officielle de cette journée. ”Nous devons montrer l’exemple, déterminer notre responsabilité collective dans l’entretien de ces sites de Thiaroye Gare sensibles aux inondations et leurs conséquences”, a-t-il indiqué. ”A travers ce symbole, nous appelons les sénégalais à comprendre que tout acte que nous posons dans la vie, quelque soit le domaine, a forcément des répercussions sur le vivre ensemble”, a-t-il déclaré.