Banda Diop dézingue Diomaye et Sonko : « Ils font de l’activisme et non de la politique »

Après avoir suivi la première conférence de presse d’Ousmane Sonko et de son candidat Bassirou Diomaye Faye, Banda Diop du parti socialiste apporte la réplique. Selon l’ancien maire de Patte d’Oie, « il faut comprendre que le candidat Diomaye Faye et son leader ne sont pas des adversaires d’Amadou Bâ. Ils sont plutôt des adversaires de notre démocratie. Ils font de l’activisme et non de la politique. Ils doivent rendre un grand merci au Président Macky Sall » dit-il. Le socialiste de formation interpelle la population à leur barrer la route. « Ce sont les Sénégalais qui doivent avoir une présence d’esprit pour contrer leur entreprise » conclut-il.