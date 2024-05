Bamboula à la Mairie des Sicap : 70 personnes envoyées à Casablanca pour…

Alors que le nouveau régime prône la sobriété et la rupture, une affaire de bamboula secoue la mairie de Sicap Liberté. Si ce n’est pas de la bamboula ça, cela y ressemble fort. Selon les informations de Les Echos, le conseil municipal de la Sicap est depuis une semaine au Casablanca, au Maroc pour un séminaire. On parle d’une délégation de presque soixante-dix (70) personnes actuellement au Maroc. Certains habitants de la commune, qui dénoncent cela, disent ne vraiment pas voir l’utilité de déplacer autant de monde, pour une formation ou un séminaire. Cela ressemble plus à des vacances qu’un voyage de travail.