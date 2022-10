Ballon d'or : Sadio Mané, lauréat du Prix Socrates

Sadio Mané entre dans l’histoire en décrochant le Prix Socrates. Cette récompense met en avant les footballeuses et les footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. « Le Prix Socrates permettra d’identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés », peut-on lire dans un communiqué du magazine en septembre dernier.