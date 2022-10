Ballon d’Or 2022 : date, Sadio Mané, palmarès… tout savoir sur la 66e édition

Le Ballon d’Or 2022 sera décerné ce lundi 17 octobre à Paris. Voici tout ce qu’il faut savoir de la 66e édition du célèbre trophée footballistique. Où et quand sera décerné le Ballon d’Or ? Le Ballon d’Or sera décerné lundi 17 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris. Les 30 candidats Antonio Rüdiger (Allemagne, Real Madrid) Bernardo Silva (Portugal, Manchester City) Casemiro (Brésil, Real Madrid) Christopher Nkunku (France, Leipzig) Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United) Darwin Núñez (Uruguay, Liverpool) Dušan Vlahovi? (Croatie, Juventus) Erling Haaland (Norvège, Manchester City) Fabinho (Brésil, Liverpool) Harry Kane (Angleterre, Tottenham) Heung-min Son (Corée du Sud, Tottenham) João Cancelo (Portugal, Manchester City) Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern) Karim Benzema (France, Real Madrid) Kevin de Bruyne (Belgique, Manchester City) Kylian Mbappé (France, Paris) Luiz Díaz (Colombie, Liverpool) Luka Modri? (Croatie, Real Madrid) Mike Maignan (France, AC Milan) Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) Phil Foden (Angleterre, Manchester City) Rafael Leão (Portugal, AC Milan) Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City) Robert Lewandowski (Pologne, Barcelone) Sadio Mané (Sénégal, Bayern) Sébastien Haller (Côte d'Ivoire, Dortmund) Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid) Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liverpool) Vinícius Jr (Brésil, Real Madrid) Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool) Karim Benzema en favori ? Quatrième en 2021, Karim Benzema fait figure de grand favori pour cette année. Auteur d'une excellente saison avec le Real Madrid (Ligue des champions, Liga), il a également remporté la Ligue des nations l’an dernier avec l’équipe de France. Sera-t-il récompensé ? A part le lyonnais, Robert Lewandowski, deuxième derrière Lionel Messi l’an dernier, pourrait y prétendre ou encore Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d’Afrique avec le Sénégal. Le classement en 2021 1 – Lionel Messi (PSG, Argentine) 2 – Robert Lewandowski (Bayern, Pologne) 3 – Jorginho (Chelsea, Italie) 4 – Karim Benzema (Real Madrid, France) 5 – N'Golo Kanté (Chelsea, France) 6 – Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal) 7 – Mohamed Salah (Liverpool, Egypte) 8 – Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique) 9 – Kylian Mbappé (PSG, France) 10 – Gianluigi Donnarumma (PSGn, Italie) Le palmarès complet 2021 Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentine) 2020 Non-attribué 2019 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2018 Luka Modri? (Real Madrid, Croatie) 2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) 2015 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) 2012 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2011 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2010 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2009 Lionel Messi (Barcelone, Argentine) 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal) 2007 Kakà (Milan, Brésil) 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italie) 2005 Ronaldinho (Barcelone, Brésil) 2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ukraine) 2003 Pavel Nedv?d (Juventus, République tchèque) 2002 Ronaldo (Real Madrid, Brésil) 2001 Michael Owen (Liverpool, Angleterre) 2000 Luís Figo (Real Madrid, Portugal) 1999 Rivaldo (Barcelone, Brésil) 1998 Zinédine Zidane (Juventus, France) 1997 Ronaldo (Inter, Brésil) 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Allemagne) 1995 George Weah (Milan, Liberia) 1994 Hristo Stoichkov (Barcelone, Bulgarie) 1993 Roberto Baggio (Juventus, Italie) 1992 Marco Van Basten (Milan, Pays-Bas) 1991 Jean Pierre Papin (Marseille, France) 1990 Lothar Matthäus (Inter, Allemagne) 1989 Marco Van Basten (Milan, Pays-Bas) 1988 Marco Van Basten (Milan, Pays-Bas) 1987 Ruud Gullit (Milan, Pays-Bas) 1986 Igor Belanov (Dynamo Kyiv, URSS) 1985 Michel Platini (Juventus, France) 1984 Michel Platini (Juventus, France) 1983 Michel Platini (Juventus, France) 1982 Paolo Rossi (Juventus, Italia) 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Allemagne) 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Allemagne) 1979 Kevin Keegan (Hambourg, Angleterre) 1978 Kevin Keegan (Hambourg, Angleterre) 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach, Danemark) 1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Allemagne) 1975 Oleg Blokhin (Dynamo Kyiv, URSS) 1974 Johan Cruyff (Barcelona, Pays-Bas) 1973 Johan Cruyff (Barcelona, Pays-Bas) 1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Allemagne) 1971 Johan Cruyff (Ajax, Pays-Bas) 1970 Gerd Müller (Bayern, Allemagne) 1969 Gianni Rivera (Milan, Italie) 1968 George Best (Manchester United, Irlande du Nord) 1967 Flórián Albert (Ferencváros, Hongrie) 1966 Bobby Charlton (Manchester United, Angleterre) 1965 Eusebio (Benfica, Portugal) 1964 Denis Law (Manchester United, Écosse) 1963 Lev Yashin (Dínamo de Moscú, URSS) 1962 Josef Masopust (Dukla Praga, Tchécoslovaquie) 1961 Omar Sívori (Juventus, Italie) 1960 Luis Suárez (Barcelona, Espagne) 1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Espagne) 1958 Raymond Kopa (Real Madrid, France) 1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Espagne) 1956 Stanley Matthews (Blackpool, Angleterre) Les joueurs les plus titrés 7 titres – Lionel Messi 5 – Cristiano Ronaldo 3 – Michel Platini 3 – Johan Cruyff 3 – Marco van Basten Les Français déjà titrés Quatre Français ont déjà remporté le Ballon d’Or : Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Quels sont les autres trophées ? En plus du Ballon d’Or masculin, cette soirée verra d’autres trophées être remis : le Trophée Kopa (meilleur jeune), le Trophée Yachine (meilleur gardien), le Ballon d’Or féminin et le Prix Socrates (joueur engagé).