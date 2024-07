Balla Gaye 2 / Tapha Tine : les sanctions financières tombent

Balla Gaye 2 a terrassé Tapha Tine dans l’enceinte de l’Arène nationale dimanche mais il perd le plus après les sanctions financières infligées par le Comité national de gestion (CNG) de lutte. L’instance a amassé au total 3,7 millions de francs CFA sur le reliquat des lutteurs, chiffre Les Échos. « Le Lion de Guédiawaye a perdu 1 million soit 10% de son reliquat [pour avoir] outrepassé les mesures en accédant au stade par un accès non autorisé. Il a aussi perdu 1.000.000 pour surplus de bouteilles et 166 000 F CFA pour dépassement de 13 minutes sur le temps de préparation mystique, soit une somme de 2.166.000 », détaille la source. De son côté, Tapha Tine a été défalqué de la somme de 1.060.000. Il lui est reproché, explique le quotidien d’information, « 6 minutes de retard sur son temps de préparation mystique [60 000] et surplus de bouteilles dans l’enceinte [1.000.000] ». Pour les combats préliminaires, le CNG a retiré 100.000 des reliquats de Mama Lamine et Ordinateur pour avertissements, surplus de bouteilles, et coups irrégulier. Leur adversaire respectif, Sokh et Mboul, après avoir été défaits, perdent chacun 50.000 pour avertissements, entre autres sanctions.