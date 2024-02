Bakel : six cambrioleurs présumés arrêtés par la gendarmerie malienne (source sécuritaire)

La gendarmerie malienne a arrêté trois personnes soupçonnées d’une tentative de cambriolage à Diyabougou, un village du département de Bakel (nord-est), indique la brigade de gendarmerie de Kédougou sur la base d’une vidéo transmise par son homologue malienne. Après avoir réussi à s’échapper au moment de leur arrestation, l’un d’eux a été appréhendé sur le territoire malien, ce dimanche, selon la même source. Les malfaiteurs s’étaient introduits à Diyabougou, dans la nuit de samedi à dimanche, aux environs de 2 heures du matin. Après l’échec de leur tentative, ils ont pris la fuite vers Kénieba, au Mali, et ont laissé derrière eux une moto et un coffre-fort. La collaboration entre les forces de défense et de sécurité sénégalaises et maliennes se poursuit pour identifier d’éventuels complices dans la zone.