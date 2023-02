Baisse du loyer par décret : La décision du Conseil Constitutionnel

Le président Macky Sall qui avait saisi le Conseil constitutionnel sur la question de la baisse du loyer par décret, a reçu le feu vert de l’institution.



Le gouvernement avait saisi le conseil constitutionnel pour s’assurer que la mesure de baisse des loyers pouvait être prise de façon règlementaire. C’est-à-dire, par décret. Dans sa décision n°2/C/2023 rendue publique hier mercredi 1er février 2023, le Conseil constitutionnel a répondu favorablement.



Une bonne nouvelle



D’après l’Observateur, le Conseil constitutionnel a considéré que la requête du Gouvernement est fondée sur l’article 76 de la Constitution, qui dispose : «Les matières qui ne sont pas du domaine législatif, en vertu de la présente Constitution, ont un caractère réglementaire.»



Considérant que l’article premier de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016, donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur «le caractère réglementaire des dispositions de forme législative (…)», les sept sages ont décidé que la saisine du Premier ministre est recevable.



Le règlement



Mamadou Badio Camara et Cie qui appuient le Premier ministre dans son argumentaire, soutiennent que les modalités de fixation du loyer relèvent du domaine réglementaire en vertu des articles 67 et 76 de la Constitution et 572 de la loi portant Code des obligations civiles et commerciales.



Ils en ont déduit ainsi que la loi n° 2014-03 du 22 janvier 2014, portant baisse des loyers n’ayant pas été calculés suivant la surface corrigée, est intervenue dans le domaine du règlement.



En décidant hier que les dispositions des articles premier et 2 de la loi n°2014-03 du 22 janvier 2014, ont un caractère réglementaire, le Conseil constitutionnel permet au Gouvernement, l’application immédiate des décrets et textes réglementaires déjà rédigés, pour faciliter la baisse des prix du loyer sur toute l’étendue du territoire national.