Baisse du coût de l’électricité: Birame Soulèye Diop annonce la bonne nouvelle

Bonne nouvelle pour les consommateurs. Le coût de l’électricité sera revu à la baisse, a annoncé le ministre de l’énergie et des ministres ce jeudi, en marge d’un colloque sur la transition énergétique pour un développement durable en Afrique. « Depuis que nous sommes arrivés, nous travaillons à diminuer le coût d’accès à l’électricité, aux hydrocarbures, notamment à l’essence. Aujourd’hui, nous sommes à quelques conclusions favorables à cela. Nous sommes heureux de la dire », a déclaré le ministre. En attendant la communication officielle du gouvernement sur cette avancée, Birame Souleye Diop rassure que des efforts considérables ont été faits pour une meilleure subvention de l’électricité. « Nous n’allons pas maintenant présenter les conclusions définitives, parce que nous sommes ministres, il faudra que le gouvernement soit informé de l’état d’avancement du projet. Mais depuis un moment, nous travaillons rigoureusement avec la Senelec pour ces corrections-là, c’est en train d’être fait très sérieusement. Quand les informations sortirons tout le monde saura que des efforts extrêmement importants ont été faits » a-t-il fait savoir. Les subventions ont été captées par des bénéficiaires qui techniquement n’en ont pas besoin. Et cette irrégularité est en train d’être corrigé. « Le Sénégal est en train de subventionner des étrangers qui ne contribuent pas au Sénégal. On peut faire un meilleur ciblage. Et les conclusions sont attendues dans les jours à venir », a-t-il promis.