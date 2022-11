Autosuffisance en riz : La nouvelle échéance fixée à 2030

L’objectif n’a toujours pas été atteint. Après 2017 puis 2019, le Sénégal s’est fixé une nouvelle date pour atteindre l’autosuffisance en riz. Selon LeQuotidien, la nouvelle Stratégie nationale de développement de la riziculture (Sndr 2) a été validée hier vendredi, pour doubler les productions à l’horizon 2030. Pour y arriver, il va falloir mobiliser des investissements évalués à plus de 1371 milliards F CFA, estime le journal. Lequel ajoute que les ressources devraient servir à financer l’appui aux intrants, des équipements, des aménagements, des magasins de stockage et des pistes de productions. Pour le responsable du Programme national d’autosuffisance alimentaire en riz, Mansour Diop, il s’agit de maintenir la production « de manière durable » et « d’améliorer la qualité du riz ». Le Sénégal peut compter sur ses partenaires dont le Japon.