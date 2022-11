Audition de Sonko, ce jeudi : Les sapeurs-pompiers en état d'alerte

Après le message codé lancé à la police et la Gendarmerie, c’est au tour de la brigade nationale des sapeurs-Pompiers de recevoir un "message porte", hier lundi 31 octobre, afin d’être prête pour des interventions. Cela, à l'occasion de l'audition du leader du Pastef, Ousmane Sonko, prévue le jeudi 3 novembre 2022 au palais de Justice de Dakar. Ainsi, il a été donné ordre à tous les groupements de renforcer la garde d’incendie (unité X) et de mettre les moyens d’intervention en préavis dans caserne X. Dans le document parvenu à la presse avec le cachet confidentiel, les soldats du feu sont invités à s’assurer de la sécurisation des lieux d’intervention par la gendarmerie ou la police avant tout engagement. "Consigner tous personnels célibataires dans caserne X et demander personnels mariés à la prudence à domicile X", souligne le document. En effet, "des dispositions seront prises devant le palais de Justice et des éléments de ramassage des équipes de brancards et des bus de transport seront mis en place avant 7 h du matin", révèle la note. Pour rappel, le responsable du Pastef, Ousmane Sonko, va être auditionné dans l’affaire du présumé viol contre la masseuse Adji Sarr, le jeudi 3 novembre 2022 au palais de Justice de Dakar, en présence de ses avocats.