Audience : Le Président Macky SALL reçoit 25 acteurs majeurs du mouvement HIp Hop

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a reçu cet après-midi, 25 décembre 25 acteurs majeurs du mouvement HIp Hop à travers l’initiative TARRU RAP GALSEN. Toutes les générations de rappeurs y étaient représentées. Ce moment de discussions directes a été l’occasion pour ces leaders majeurs des cultures urbaines de défendre avec de solides arguments leur secteur avec des doléances pour tous et des solutions pertinentes. Un pont patriotique solide de vérité et de transparence est établi entre la République et le Rap dans le respect de la liberté et de la particularité artistiques dans la responsabilité.Le Président de la République a pris plusieurs mesures, notamment : – la transformation du Fonds de Développement des Cultures urbaines (FDCU) en Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries créatives (FDCUIC); – l’effectivité de l’augmentation du budget du Fonds en faisant évoluer la dotation de 600.000.000 F CFA en 2023 à UN MILLIARD de francs CFA; – le Bureau des Cultures urbaines de la Présidence de la République sera désormais rattaché au Ministère de la Culture et du Patrimoine historique; – mise à disposition d’un Siège national des structures et associations des cultures urbaines; – accord du PR pour une télévision des cultures urbaines, HIP HOP TV