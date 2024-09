Au Kenya, un incendie ravage le dortoir d'une école et tue au moins 17 enfants

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans le dortoir de l'Académie Hillside Endarasha au Kenya, tuant au moins 17 élèves et en blessant grièvement plusieurs autres. La porte-parole de la police a affirmé que la cause de l'incendie restait inconnue, mais qu'une enquête avait été ouverte. Au moins 17 élèves ont été tués dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le centre du Kenya, a annoncé vendredi 6 septembre la police. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. L'incendie à l'Académie Hillside Endarasha du comté de Nyeri s'est déclaré vers minuit, a indiqué la police, sans préciser l'âge des victimes. "Il y a 17 morts" et plusieurs autres personnes ont été blessées, dont 16 grièvement, et ont été transportées d'urgence vers un hôpital voisin, a déclaré la porte-parole de la police, Resila Onyango. "Les corps retrouvés sur les lieux ont été brûlés au point de devenir méconnaissables", a-t-elle ajouté. "D'autres corps seront probablement retrouvés" une fois terminée l'inspection des lieux de l'incendie, a-t-elle estimé. La cause de l'incendie reste inconnue, a-t-elle précisé, mais une enquête a été ouverte.