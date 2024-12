Assemblée nationale : La Lfr 2024 adoptée

Le Projet de loi n°15/2024 portant loi de finances rectificative 2024 a été adopté en plénière par la grande de majorité à l'Assemblée nationale ce mardi 24 décembre. Un total de 137 députés ont voté pour l'ensemble du texte. 14 autres députés se sont abstenus et il n y a pas de voix contre. Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget qui a défendu ledit projet, en réponse aux parlementaires, a souligné n'avoir aucunement violé la loi. Il a précisé Seulement qu'il est dans les délais et qu'il n' y avait pas d'Assemblée nationale pour voter une quelconque loi.