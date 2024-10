Arrestation de Cheikh Yérim Seck: RSF dénonce et exige la libération du journaliste

Reporters sans frontières (RFS) refuse de garder une position neutre dans l’arrestation de Cheikh Yérim Seck. Sur la Rfm, Sadhibou Maronne exprime sa désolation à propos des convocations tous azimuts notes ces derniers jours au Sénégal. ‘’Il est quand même assez déplorable de voir que les démons du passé sont en train de ressurgir au Sénégal comme le montre la convocation depuis hier du journaliste Cheikh Yerim Seck suivie sa garde en vue. Je signale que c'est au Sénégal qu’on a vu il y a quelques mois avec un défilé incessant de journalistes dans les locaux de la police, des emprisonnements et accusations’’, regrette t-il. Le directeur exécutif de RSF Afrique subsaharienne estime que l’ex journaliste de Jeune Afrique est dans son rôle de journaliste aussi critiques que puissent être ses remarques. ‘’Pour le cas de Cheikh Yérim Seck, s’il est établi qu’il a été convoqué pour avoir au cours d'une émission de télévision émis des réserves sur des chiffres annoncés par le Premier ministre Ousmane Sonko, nous estimons qu'il est toujours dans son rôle de journaliste parce que tous les jours et dans tous les pays du monde,des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être amenés à faire cela. Il n’y a pas de mal pour un journaliste a être critique’’, soutient le représentant de RFS au Sénégal. Poursuivant, Sadhibou Maronne exige la libération du journaliste Cheikh Yérim Seck tout en exhortant les nouvelles autorités à respecter la liberté de la presse. ‘’Cette différence de ton doit pouvoir être respectée par les nouvelles autorités même si par ailleurs Cheikh Yérim Seck est réputé être très critique. Nous RSF, nous demandons sa libération et rappelons aux autorités sénégalaises de veiller à ce qu’aucun journaliste ne soit privé de liberté dans l'exercice de ses fonctions’’.