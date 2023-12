Après le Covidgate, un autre scandale à 65 milliards FCFA secoue le MSAS

Des accusations de deal sur un marché de 65 milliards FCFA relatif à la fourniture d’équipements médicaux éclabousse le ministère de la Santé. Après le scandale de la gestion des fonds Covid, une autre secoue le ministère de la Santé. Selon African Intelligences, un important et très discret contrat public de gré à gré pour la fourniture d’équipements médicaux auprès d’un groupe allemand interpelle au sein de l’écosystème sanitaire local. En coulisses, certains acteurs soupçonnent une vaste opération de surfacturation à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024. Il s’agit selon ce quotidien, d’un marché de 108, 7 millions d’euros récemment passé en toute confidentialité par les autorités sénégalaises auprès d’une société locale de distribution de matériel médical dénommée Afrique Conception Distribution (ACD). Approuvé par le ministère des Finances et du Budget le 15 septembre, le contrat porte notamment sur la construction d’un nouvel hôpital clé en main dans le département de Bakel. Mais aussi d’un centre de diagnostic et d’imagerie médicale afin de renforcer le centre hospitalier régional de Fatick. Il conclut également la fourniture d’un ensemble d’équipements destinés à moderniser les services d’imagerie médicale des hôpitaux du pays, ainsi qu’un lot d’une centaine d’ambulances. Tout s’est fait, selon, eux, sous la houlette du ministère de la Santé, Doc Marie Khemesse Ngom Ndiaye qui, dans un courrier adressé, le 15 juin, à la Direction centrale des marchés publics, la nécessité de mieux prévenir les menaces épidémiques, parmi lesquelles, la dengue, le Covid ou encore la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. L’argumentaire a convaincu la DCMP, qui lui a signifié son accord pour une procédure de gré-à-gré dans une lettre estampillée « Confidentiel » datée du 16 juin 2023. Des motifs jugés fallacieux par certains acteurs de la Santé ayant eu vent des négociations.