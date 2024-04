Après la Mauritanie et la Gambie, le président Diomaye va reprendre les airs

Le nouveau Président de la République va reprendre les airs ! Après les visites effectuées récemment en Mauritanie et en Gambie, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va rendre visite à son homologue Bissau-guinéen. Ce sera le troisième voyage du président Diomaye Faye à l’extérieur après sa prise de pouvoirs, le 02 avril dernier. Suite à sa visite en Mauritanie et en Gambie, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu en Guinée-Bissau le 30 avril prochain, selon les informations de Exclusif. Cette visite offrira l’opportunité aux deux pays de réexaminer certains accords. Le Chef de l’Etat a eu droit, la semaine dernière, à des accueils chaleureux à Nouakchott et à Banjul. Installé dans ses fonctions le 2 avril, Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à ses homologues mauritanien et gambien successivement les 18 et 20 avril 2024. Comme il le rappelait à son gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 24 avril, l’objectif de ces visites était de renforcer les relations de bon voisinage avec les pays frontaliers. Mais c’était aussi une occasion d’aborder les questions d’intérêt commun.