Appel de Diomaye aux fonctionnaires : « Ndaffa nous avait habitué à des menaces et … », Lansana Gagny Sakho

Dans un post, Lansana Gagny Sakho estime que dans une société où les habitudes et les attentes sont souvent figées, le Président Bassirou Diomaye Faye a réussi à surprendre même les plus expérimentés par son approche novatrice envers les fonctionnaires. Son appel résonne comme une invitation à l’unité et à la responsabilité partagée, rompant avec les discours passés marqués par la menace et les divisions. Le Président surprendra toujours les expérimentés, son appel aux fonctionnaires traduit une grande capacité à se mettre au même niveau que ses compatriotes. Ndaffa nous avait habitué à des menaces et à des invectives. Ayant côtoyé les fonctionnaires formés à l’ENA, j’ai fait le constat qu’ils ont en très grande majorité cette forte propension nous et les autres, et/ou nous sommes les meilleurs. Pire une grande majorité vous regarde se très haut et ne se mélange jamais. Ce corporatisme est en partie un des plus grands maux de notre administration. Dans son courrier, le Président Diomaye encourage et motive les fonctionnaires à innover et apporter eux-mêmes des solutions contribuant à la croissance et au succès futur de notre pays. Plus important il se met à niveau, suscitant la participation et l’autonomie des fonctionnaires. Pour un pur produit de l’ENA👍👍👍 Le discours officiel a toujours été de se plaindre de l’attitude des fonctionnaires, et ce qu’ils coutaient à la société, sans réellement évaluer ce qu’ils apportaient et leur condition de travail. Notre administration est pourtant bourrée de fonctionnaires talentueux à qui ont ne demande très rarement un avis sur les questions importantes. La notion de loyauté répandue dans l’administration publique traduit en filigrane obéit sans poser de question et le caractère sacré de la hiérarchie. Ces deux notions bloquent toute capacité de prise d’initiatives. Dans son appel, Le Président Diomaye fait preuve d’un leadership transformationnel exceptionnel, il inspire et motive. Il fait appel aux fonctionnaires afin qu’ils s’impliquent fortement dans le processus de prise de décisions pour la modernisation de notre administration. Ce style de gestion devrait permettre à l’encadrement de la fonction publique d’être plus créatif, de se tourner vers l’avenir et de prendre des initiatives pour trouver des solutions nouvelles aux anciens problèmes. Cette initiative montre une forte volonté du Président d’aller dans le sens d’une transformation de notre fonction publique avec les fonctionnaires. Il a compris qu’aucun plan ne peut fonctionner sans l’implication de toutes les parties prenantes. Nous avons tous appelé à un changement à la construction d’un autre Sénégal, nous sommes le changement, nous devons nous impliquer pour l’accélérer.