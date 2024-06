Angleterre : l'avertissement de Kane

En bon capitaine, l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Harry Kane (30 ans, 91 sélections et 63 buts) n’a pas hésité à secouer ses troupes après la défaite concédée par les Three Lions contre l’Islande (0-1) vendredi, une semaine avant le coup d'envoi de l’Euro. "C’est un bon signal d’alarme. Cela permet à tout le monde de réaliser que ça ne sera pas aussi facile que ce que les gens pensent. Il y a encore beaucoup de travail. Parfois, on a besoin d’un rappel à l’ordre. On doit progresser dans certains domaines, notamment quand on joue sous pression. Les matchs de notre groupe seront comparables à celui-là (les Anglais défieront la Serbie, le Danemark et la Slovénie, ndlr). On va devoir bien défendre, surtout sur les longs ballons. On doit être plus patients quand on a la possession", souligne l'avant-centre du Bayern Munich, relayé par le Daily Mail.